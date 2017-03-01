Фотографии, которые Дональд Трамп с удовольствием бы сжег

Всё это творения одного фотографа, который не смотря на постоянные споры в обществе по поводу фальшивых новостей и средств массовой дезинформации максимально продолжает разжигать и доводить ситуацию до абсурда :)
Британский фотограф Элисон Джексон, использует двойников знаменитых личностей и политиков для создания выдуманных фотоисторий об их «тайной» жизни. В этот раз она взялась за президента США Дональда Трампа.
В ее фотопроекте изображается повседневная жизнь одного из самых влиятельных людей в мире. Снимки идеально отретушированы и напоминают подлинные полароиды с характерным налетом 90-х годов.
Встречаются и безобидные)
Ку-клус-клан
Император - казалось бы почему нет?
Вполне убедительно!
Я если честно после Клинтона вообще не удивился бы таким фоткам Трампа и вполне мог бы поверить, что это не фейк))) Да и в целом Трамп миллионер и крутой бизнесмен по заверениям многих никогда не жалевший средств на разного рода развлечения.
Фотограф продолжает публиковать снимки не смотря на риск уголовного преследования. Интересно чтобы было такому фотографу у нас за такие картинки с нашими лидерами)
Всё у него есть именно сейчас.
И абсолютная гордость, что не напрасно жил.
И непосредственные дивиденды в политике - такие фотки надо было в золоте да в алмазах выставлять по всем улицам вонючих США для либеральных дегенератов.
Чтоб завидовали суки.
Чтоб лопнули от зависти скоты.
И люди бы нормальные 90% за Трампа бы проголосовали осенью, и вовсе не половина.
----
Если бы наш кремлевский пидорас с либеральными склонностями имел бы такие моменты в его поганой жизни либерального дегенерата - давно бы царем всея Руси назначили бы.
Без всяких выборов.
Edited at 2017-03-01 04:26 pm (UTC)
И ЦАРЕМ России на веки вечные.
А теперь войдет либеральным дегенератом-онанистом с мозолистой левой рукой.
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Edited at 2017-03-01 06:54 pm (UTC)
Ага
Испортят его пердуны и бляди заморские.
А жаль.