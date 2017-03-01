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vitus

Моя ЖЖизнь

Моя борьба со злом и несправедливостью

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я
vitus

Фотографии, которые Дональд Трамп с удовольствием бы сжег

March 1st, 15:24
Селфи с «Мисс мира» в развратной позе, душевные фотографии в обнимку с членами ку-клукс-клана и даже несколько снимков, где "император" примеряет новый, соответствующий статусу наряд…



Всё это творения одного фотографа, который не смотря на постоянные споры в обществе по поводу фальшивых новостей и средств массовой дезинформации максимально продолжает разжигать и доводить ситуацию до абсурда :)



Британский фотограф Элисон Джексон, использует двойников знаменитых личностей и политиков для создания выдуманных фотоисторий об их «тайной» жизни. В этот раз она взялась за президента США Дональда Трампа.



В ее фотопроекте изображается повседневная жизнь одного из самых влиятельных людей в мире. Снимки идеально отретушированы и напоминают подлинные полароиды с характерным налетом 90-х годов.





Встречаются и безобидные)



Ку-клус-клан



Император - казалось бы почему нет?



Вполне убедительно!



Я если честно после Клинтона вообще не удивился бы таким фоткам Трампа и вполне мог бы поверить, что это не фейк))) Да и в целом Трамп миллионер и крутой бизнесмен по заверениям многих никогда не жалевший средств на разного рода развлечения.

Фотограф продолжает публиковать снимки не смотря на риск уголовного преследования. Интересно чтобы было такому фотографу у нас за такие картинки с нашими лидерами)

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125 comments :
( 125 comments Leave a comment )
2d
2017-03-01 12:26 pm (UTC)
Отличные фотки, чо их сжигать?
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vitus
2017-03-01 12:37 pm (UTC)
Я тоже считаю что ок, но для его статуса это жесткая дискредитация, даже учитывая что часть людей понимает, что это фотошоп))
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badsproot
2017-03-01 12:32 pm (UTC)
одного человека, похожего на генерального прокурора, за подобные штучки поста лишили...
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dim_deev
2017-03-01 12:32 pm (UTC)
Да он гордится таким прошлым! У него было все а теперь только проблемы =)
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allegoria2007
2017-03-01 12:41 pm (UTC)
Наоборот!!!

Всё у него есть именно сейчас.

И абсолютная гордость, что не напрасно жил.
И непосредственные дивиденды в политике - такие фотки надо было в золоте да в алмазах выставлять по всем улицам вонючих США для либеральных дегенератов.

Чтоб завидовали суки.
Чтоб лопнули от зависти скоты.

И люди бы нормальные 90% за Трампа бы проголосовали осенью, и вовсе не половина.

----

Если бы наш кремлевский пидорас с либеральными склонностями имел бы такие моменты в его поганой жизни либерального дегенерата - давно бы царем всея Руси назначили бы.

Без всяких выборов.
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reptil
2017-03-01 12:33 pm (UTC)
Милый и безобидный фото арт + пряморукий фотошоп = отличныйй стебный проект!
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vlad_igorev
2017-03-01 04:25 pm (UTC)
Чё тут пряморукого, да и не фотошоп вовсе. Фото замылины так, будто криворукий фотограф снимал на мобильник с 0.3 мегапиксельной камерой. Дурацкий театр для дураков.

Edited at 2017-03-01 04:26 pm (UTC)
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valterboot1
2017-03-01 12:34 pm (UTC)
впринципе дядька с юмором,это не свиней трахать..
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allegoria2007
2017-03-01 12:45 pm (UTC)
Если б наш кремлевский либерал всех украинских свиней-фашистов перетрахал, и сжег Украину напалмом к ебеней матери, как либеральные и демократические пиндосы вьетнамцев - навечно бы стал Героем России.

И ЦАРЕМ России на веки вечные.

А теперь войдет либеральным дегенератом-онанистом с мозолистой левой рукой.
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livejournal
2017-03-01 01:31 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-03-01 01:31 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
living999999999
2017-03-01 01:44 pm (UTC)
Веселый дядька.
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rogub36
2017-03-01 01:44 pm (UTC)
Будет вспоминать, как лучшие мгновения!)) Молодцец, отжигал. Так надо!)
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volzhankai_ira
2017-03-01 01:49 pm (UTC)
Да он же Близнец по гороскопу....а они такие пройдохи )
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lacafe
2017-03-01 06:49 pm (UTC)
бабы такие бабы)
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well_p
2017-03-01 01:57 pm (UTC)
Это двойник. Что сразу не видно ?
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monokok14
2017-03-01 03:41 pm (UTC)
зоркий сокол?
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camedy_club
2017-03-01 01:58 pm (UTC)
Всё нормально, дядя Трамп, не обращай внимания. Наш народ тебя выбирал, наш народ тебя любит.
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craftwr
2017-03-01 06:59 pm (UTC)
Если чо, его лично Путин назначил.
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byteks_biz
2017-03-01 02:02 pm (UTC)
я бы лучше нафотошопил, чем этот шлак.
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kin_dza_dza72
2017-03-01 02:03 pm (UTC)
А не пошел бы нахуй этот трамп ,с утра до вечера по телевизору трамп трамп трамп ,как он уже заебал .Пропиарился на идиотах типа жириновского ,сколько можно про это американское говно?
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lacafe
2017-03-01 06:53 pm (UTC)
лучше пусть трамп чем путин путин путин путин путин путин, 15 лет этот ебаный сука путин

Edited at 2017-03-01 06:54 pm (UTC)
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kraken_ktulhu
2017-03-01 02:08 pm (UTC)
"Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона!.."
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bizon_2015
2017-03-01 02:21 pm (UTC)
Все это называется одним словом - ШОУ. Трамп был на ТВ забавником и веселил народ и сам бесился. Те разнузданный Малахов. В этом ничего плохого нет. Ведь он не воровал как некоторые президенты. Ему хуй не сосали в белом доме. И импичмент не выносили за ложь. Так что, г-н Трамп - самый чистеньких из всех президентов. Я уж не говорю о черном импотенте, о котором забыли в тот же день, как тот свалил.
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alek_j
2017-03-01 02:22 pm (UTC)
выпервые за долгое время у них альфач президент, будем посмотреть что будет дальше
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helevatory
2017-03-01 02:24 pm (UTC)
Кто был молод, тот поймёт
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bomjatnik
2017-03-01 02:25 pm (UTC)
чё за мужик - депутат какой-то?
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stetson_hat
2017-03-01 02:27 pm (UTC)
Напомнил Немцова и Касьянова, только там взаправду, а здесь явно монтаж.
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lacafe
2017-03-01 06:56 pm (UTC)
у него еще и самолет есть как у Шувалова
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black_browning
2017-03-01 02:31 pm (UTC)
Забавный чувак
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Ага

Соседский Кот
2017-03-01 02:52 pm (UTC)
Шоб я так жил! И насрать мне на общественное мнение! Трамп - красаучег!
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Xui Sgory
2017-03-01 02:55 pm (UTC)
Наш лидер из другого класса людей: тех, которые планируют жизнь на годы вперед.
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helevatory
2017-03-01 04:58 pm (UTC)
Пока да.
Испортят его пердуны и бляди заморские.
А жаль.
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( 125 comments Leave a comment )
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