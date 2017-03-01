Фотографии, которые Дональд Трамп с удовольствием бы сжег

Как устроена поддержка одного известного бренда Мне уже много раз на посты с обзорами в комментариях писали "да я куплю такой же прибор и намного дешевле", а потом добавляли "да в том же Ашане…

Пропустить скорую и нарваться на штраф? Вот такой вот парадокс, не пропускаешь авто со спец сигналами - по правилам штраф. Пропускаешь - опять штраф и опять по правилам..... Как так…

Жесть на Зенит-арене (фото) История с этим "объектом" уже можно сказать международный мем и все уже мне кажется перестали удивляться тому как растут цифры стоимости стадиона.…

Опасные товары с Aliexpress Только что чуть не распорол ладонь благодаря вот этому китайскому говну... Никогда нельзя забывать, что вещи "точно такие же" как в магазине, но…

Обыск ребенка с пристрастием Противно по началу смотреть как некий контролер торгового зала с нарушением действующего законодательства Российской Федерации , задерживает…