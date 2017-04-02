Тупые шутки российских брендов

Давайте смотреть, что навыдумывали в этом году хорошего и не очень наши отечественные креативщики! (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
Начнём с S7 Airlines: они выпустили обновленное меню с борщом в тюбике. Среди подписчиков нашлись те, кто забыл про 1 апреля и поверил этой новости. На мой взгляд это конечно же полная хрень...
В Московском метро при подключении к wi-fi Отривин устроил небольшой розыгрыш: предлагал приложить нос к экрану, чтобы узнать свое будущее, а затем сообщал, что возможно, кто-то водит вас за нос. Довольно необычно и возможно забавно если бы я не "сидел" на этих каплях уже как 10 лет..... И смех и грех :(
Доширак вдохновились идеей Sprite со вкусом огурца и создали лапшу со вкусом пельменей. Тоже на любителя, но однозначно лучше борща! Хотели бы попробовать?
Sprite теперь со вкусом огурца! Думаю вы это уже точно видели?) Если нет, то глянте - продакшен оч крутой!
МТС "запустили" собственный Голубеграм - возможность отправить сообщение голубем. Можно было выбрать пакеты стандарт, экспресс, карго и праздничный. Каждый из них давал возможность выбора голубя с разными характеристиками скорости и дальности полета. Ну хз, тупо как-то...
Империя Пиццы решили заменить всех курьеров на собак. При этом, местоположение собаки можно было отслеживать через приложение. Это очень классно и весело. Молодцы!
А вот Додо Пицца разочаровала. Не знаю, кто придумал эту идею, но при просмотре видео у меня сложилось полное впечатление того, что ролик снимали на скорую руку и абы-кабы. Почитав комментарии на YouTube, я понял, что не одинок в своем мнении. Хотя идея, в общем, забавная.
OZON доверили работу с заказами истинным любителям коробок! Это 5!
Burger King объявил о запуске фирменной зубной пасты со вкусом Воппера. Складывается впечатление, что они сидели вместе с креативщиками из S7 и одновременно сказали "нихрена не можем придумать, давайте сделаем еду в тюбиках, решено!".... Стыдно должно быть......
В общем в сухом остатке только реклама с животными и порадовала, котаны с посылками, да лабрадор с пиццей.
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