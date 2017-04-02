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vitus

Моя ЖЖизнь

Без справедливости нет мира

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vitus

Тупые шутки российских брендов

April 2nd, 13:03
1 апреля - это тренд! Точно такой же как 23 февраля, 8 марта и прочие "новые годы". В этот день многие бренды стараются лишний раз заявить о себе и приковать внимание потенциальных покупателей к своему логотипу и услугам.



Давайте смотреть, что навыдумывали в этом году хорошего и не очень наши отечественные креативщики! (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)

Начнём с S7 Airlines: они выпустили обновленное меню с борщом в тюбике. Среди подписчиков нашлись те, кто забыл про 1 апреля и поверил этой новости. На мой взгляд это конечно же полная хрень...



В Московском метро при подключении к wi-fi Отривин устроил небольшой розыгрыш: предлагал приложить нос к экрану, чтобы узнать свое будущее, а затем сообщал, что возможно, кто-то водит вас за нос. Довольно необычно и возможно забавно если бы я не "сидел" на этих каплях уже как 10 лет..... И смех и грех :(



Доширак вдохновились идеей Sprite со вкусом огурца и создали лапшу со вкусом пельменей. Тоже на любителя, но однозначно лучше борща! Хотели бы попробовать?



Sprite теперь со вкусом огурца! Думаю вы это уже точно видели?) Если нет, то глянте - продакшен оч крутой!



МТС "запустили" собственный Голубеграм - возможность отправить сообщение голубем. Можно было выбрать пакеты стандарт, экспресс, карго и праздничный. Каждый из них давал возможность выбора голубя с разными характеристиками скорости и дальности полета. Ну хз, тупо как-то...



Империя Пиццы решили заменить всех курьеров на собак. При этом, местоположение собаки можно было отслеживать через приложение. Это очень классно и весело. Молодцы!



А вот Додо Пицца разочаровала. Не знаю, кто придумал эту идею, но при просмотре видео у меня сложилось полное впечатление того, что ролик снимали на скорую руку и абы-кабы. Почитав комментарии на YouTube, я понял, что не одинок в своем мнении. Хотя идея, в общем, забавная.



OZON доверили работу с заказами истинным любителям коробок! Это 5!



Burger King объявил о запуске фирменной зубной пасты со вкусом Воппера. Складывается впечатление, что они сидели вместе с креативщиками из S7 и одновременно сказали "нихрена не можем придумать, давайте сделаем еду в тюбиках, решено!".... Стыдно должно быть......



В общем в сухом остатке только реклама с животными и порадовала, котаны с посылками, да лабрадор с пиццей.

А вам что-то запомнилось?

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8 comments :
( 8 comments Leave a comment )
  • 1
dorex_spb
2017-04-03 10:14 am (UTC)
А вот спрайт во вкусом огурца реально уже давно продается. Гадость та еще.
(Reply) (Thread)
gitikun
2017-04-03 10:18 am (UTC)
Не, это не креатифф. Вот когда с вкусом похмелья выпустят... Для истинных ценителей.
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koshka_fe
2017-04-03 11:44 am (UTC)
Шутка Отривина понравилась. Забавно и безобидно.
(Reply) (Thread)
Masha Drits
2017-04-03 12:05 pm (UTC)
жду когда выйдет севен ап со вкусом рассола или квашеной капусты. спрайт с огурцом как-то не очень
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livejournal
2017-04-03 12:27 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-04-03 12:27 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
little_vika
2017-04-03 01:43 pm (UTC)
Отривин порадовал.
(Reply) (Thread)
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