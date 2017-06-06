В Москве началось стихийное шествие против реновации.

В ЛНР началась эвакуация из-за наступления ВСУ Тем временем, сегодня началась эвакуация детей из населённых пунктов Донецкий, Березовское и Голубовское в связи с обстрелами всей линии фронта в…

Груздев в Европе, а мы в *опе! (c) Казалось бы это неслыханная наглость! В Туле появился некий мужчина, который собирает себе деньги на поездку в Италию... На видео мужчина…

Сдастся Исаакиевский собор под напором РПЦ или нет? Противники передачи Исаакиевского собора в РПЦ осуществляют новые попытки отбить "своё" имущество религиозного назначения. И если до этого…

Ему 20 лет, он из Казахстана и в сутки он получает 300 000р! А чего добился ты в своей Москве? Речь в заголовке про вот этого застенчивого с первого взгляда парнишку со скейтом в руках. Его зовут Айсултан…

Стоит ли жалеть раздающих рекламу? Каждый раз после вот такой "встречи" у меня противоречивое чувство - с одной стороны меня очень бесят эти люди потому что они вынуждены…