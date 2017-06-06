В Москве началось стихийное шествие против реновации.

Перед этим протестующие против сноса домов собрались днем вместе со сторонниками данной меры у здания Госдумы, где проходило обсуждение законопроекта, регулирующего программу реновации. Простояв около двух часов возле здания Госдумы, в которое их не пустили, противники реновации решили пойти к зданию администрации президента на улице Ильинка.
Данное "собрание" стало результатом голосования жителей, которое длится с середины мая в столице. И с одной и с другой стороны есть те кто "за" и те кто "против" из числа собственников, чьи дома включены в предварительный список для реновации.
Сам по себе федеральный закон о реновации был принят Госдумой в первом чтении в середине апреля. Второе чтение документа запланировано на днях и состоится 9 июня, в котором планируется внести поправки, предложенные правительством. Как обещает мэрия, в список реновации войдут только те дома, где за участие в ней проголосовали более двух третей собственников или арендаторов по договору социального найма.
Если честно, не уверен, что данные "акции" принесут хоть какой-то результат если честно, да и в целом мне как человеку которого не касается реновация сложно занять чью-либо сторону в данном вопросе за неимением жизненного примера так сказать.
Вы сами как относитесь к данной реновации? Вас коснулось? За или против?
Только что пришел очень большой заказ из Кремля, сказал.
Никому нет дела, что у людей отнимают хорошее, купленное жилье, в сталинских домах, только потому что они 5-ти этажные.
А по телеку, и здесь в жж, орут про гнилые и тухлые хрущевки.
это пиздесь а не раёны, такое сносить нужно вместе с теми укурками, что это понастроил
Желаю тебе мексиканских головорезов в соседях,чтобы таких как ты вырезали на улицах
Ельцина захотели москвичи, а черепки собирает вся страна.
не хочет перезжать
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Пример: голосование в Марьиной Роще
5-й проезд Марьиной Рощи, дом 3/7 На 06.06 проголосовало 74% квартир
За 43% Против 57%
4-я улица Марьиной Рощи, дом 23/25 На 06.06 проголосовало 63% квартир
За 52% Против 48%
3-я улица Марьиной Рощи, дом 22/28 На 06.06 проголосовало 56% квартир
За 36% Против 64%
3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 2 На 06.06 проголосовало 71% квартир
За 41% Против 59%
3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 1 На 06.06 проголосовало 47% квартир
За 47% Против 53%
2-й проезд Марьиной Рощи, дом 11/15 На 06.06 проголосовало 73% квартир
За 27% Против 73%
Шереметьевская улица, дом 9, корпус 1 На 06.06 проголосовало 81% квартир
За 46% Против 54%
Шереметьевская улица, дом 7, корпус 2 На 06.06 проголосовало 60% квартир
За 38% Против 62%
Жители Марьиной Рощи были активными участниками всех демонстраций, было много фотографий девушки в красном платье, изображавшей Марью с флага района. При этом изначально утверждалось, что списки составлены по желанию граждан.
Вопрос: На фига было людей дёргать, если они резко против?
Re: Пример: голосование в Марьиной Роще
Агрессивное меньшинство.
вот так в россии тратятся охулиарды, а все остается как есть.