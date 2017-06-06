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vitus

Моя ЖЖизнь

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лапы в боки
vitus

В Москве началось стихийное шествие против реновации.

June 6th, 17:02
Ровно час назад появилась информация о первой колонне людей движущихся к администрации президента



Перед этим протестующие против сноса домов собрались днем вместе со сторонниками данной меры у здания Госдумы, где проходило обсуждение законопроекта, регулирующего программу реновации. Простояв около двух часов возле здания Госдумы, в которое их не пустили, противники реновации решили пойти к зданию администрации президента на улице Ильинка.



Данное "собрание" стало результатом голосования жителей, которое длится с середины мая в столице. И с одной и с другой стороны есть те кто "за" и те кто "против" из числа собственников, чьи дома включены в предварительный список для реновации.

Сам по себе федеральный закон о реновации был принят Госдумой в первом чтении в середине апреля. Второе чтение документа запланировано на днях и состоится 9 июня, в котором планируется внести поправки, предложенные правительством. Как обещает мэрия, в список реновации войдут только те дома, где за участие в ней проголосовали более двух третей собственников или арендаторов по договору социального найма.

Если честно, не уверен, что данные "акции" принесут хоть какой-то результат если честно, да и в целом мне как человеку которого не касается реновация сложно занять чью-либо сторону в данном вопросе за неимением жизненного примера так сказать.


Вы сами как относитесь к данной реновации? Вас коснулось? За или против?

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116 comments :
( 116 comments Leave a comment )
micha1520
2017-06-06 02:08 pm (UTC)
Эти бело-красные ленточки - новые метки либерды?
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vitus
2017-06-06 02:11 pm (UTC)
Оградительную ленту чтоль где-то раздербанили, тоже не пойму...
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living999999999
2017-06-06 02:11 pm (UTC)
За,чем хуже,тем лучше.
(Reply) (Thread)
vitus
2017-06-06 02:12 pm (UTC)
Ну ты то понятно....
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trump_donald
2017-06-06 02:14 pm (UTC)
Позвонил мой приятель. Директор одной аптечной фирмы - поставляет памерсы для взрослых.

Только что пришел очень большой заказ из Кремля, сказал.
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kwakin_misha
2017-06-06 02:19 pm (UTC)
будут раздавать протестующим? чтоб не обгадили центр Москвы?
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nastia_daniloff
2017-06-06 02:16 pm (UTC)
Жаль.
Никому нет дела, что у людей отнимают хорошее, купленное жилье, в сталинских домах, только потому что они 5-ти этажные.
А по телеку, и здесь в жж, орут про гнилые и тухлые хрущевки.
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off_topus
2017-06-06 02:19 pm (UTC)
Назовите пожалуйста хоть один адрес с хорошим сталинским домом. Хочу посмотреть
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off_topus
2017-06-06 02:18 pm (UTC)
Просто проголосовать на портале мос.ру не пробовали?
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2145133
2017-06-06 02:21 pm (UTC)
За такое грантов не бывает.
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good_win
2017-06-06 02:22 pm (UTC)
Меня коснулось. Я за.
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hogzon
2017-06-06 05:16 pm (UTC)
ты посмотри что эти реконструкторы понастроили в марьино и других каменных джунглях.
это пиздесь а не раёны, такое сносить нужно вместе с теми укурками, что это понастроил
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warmsea
2017-06-06 02:25 pm (UTC)
чем хуже в москве, тем спокойнее соседям. так что пусть идут стенкой на стенку те кто "за" против тех кто "против". а мы купим поп-корн и будем посмотреть.
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barbuljak
2017-06-06 04:07 pm (UTC)
пендос все в курсе,что это ваша госполитика.Поэтому у меня в Украине вы и устроили ебанину,чтобы всем насрать в Европе и особенно России.

Желаю тебе мексиканских головорезов в соседях,чтобы таких как ты вырезали на улицах
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68bis
2017-06-06 02:29 pm (UTC)
Я не буду иметь ничего против, если Москву, паразитирующую на теле России, вообще снесут к тетериятери и плугом проведут борозду.
Ельцина захотели москвичи, а черепки собирает вся страна.
00090rqz
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wendylisa
2017-06-06 06:20 pm (UTC)
И что ж вся страна молчала?
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retribution_1
2017-06-06 02:29 pm (UTC)
что, за НАХ, что за бред. КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ ?????????
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irinadob550
2017-06-06 02:30 pm (UTC)
Против передачи Исаакия тоже бастовали, не помогло.
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sen_semilia
2017-06-06 02:35 pm (UTC)
у меня брат двоюродный против
не хочет перезжать
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antiteron
2017-06-06 02:37 pm (UTC)
Ну так пускай бьётся за свою собственность, в чем проблема?
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antiteron
2017-06-06 02:35 pm (UTC)
Ололошка опять херней страдает?
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tepeh
2017-06-06 02:44 pm (UTC)
конечно я против этой хреновации
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barbuljak
2017-06-06 04:04 pm (UTC)
ты тоже активный житель хрущевки,как Кац и Варламов?)
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barbuljak
2017-06-06 04:00 pm (UTC)
неплохо бы.Вот бы этих поляков отпиздить.Где ваши активисты майданные.
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drakonit
2017-06-06 03:01 pm (UTC)
И участники "стихийного" шествия все нашли дома какие-то ленточки цветов польского флага. Может это марш польской общины? :)))))
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livejournal
2017-06-06 03:28 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-06-06 03:28 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
darkaad
2017-06-06 03:43 pm (UTC)
а среди этих шествующих есть хоть кто из хрущевок? (доставшаяся в наследство двухкомнатка, которая сдается чумекам, не считается)
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irsi_ru
2017-06-06 04:02 pm (UTC)
Разумеется нет - там вообще нет ни одного жителя из домов, попавших под эту программу. Вот они и протестуют. :)
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g_bukin
2017-06-06 03:43 pm (UTC)
одной рукой за, другой против. у меня две квартиры.
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barbuljak
2017-06-06 04:00 pm (UTC)
ебанутым нет покоя.Жители хрущевок Кац и Варламов были замечены?
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Nicanor74
2017-06-06 04:09 pm (UTC)
без Навального не считается
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Пример: голосование в Марьиной Роще

mary_bred_show
2017-06-06 04:11 pm (UTC)
Три дома в одном квартале, стоят буквой "П"
5-й проезд Марьиной Рощи, дом 3/7 На 06.06 проголосовало 74% квартир
За 43% Против 57%
4-я улица Марьиной Рощи, дом 23/25 На 06.06 проголосовало 63% квартир
За 52% Против 48%
3-я улица Марьиной Рощи, дом 22/28 На 06.06 проголосовало 56% квартир
За 36% Против 64%

3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 2 На 06.06 проголосовало 71% квартир
За 41% Против 59%
3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 1 На 06.06 проголосовало 47% квартир
За 47% Против 53%

2-й проезд Марьиной Рощи, дом 11/15 На 06.06 проголосовало 73% квартир
За 27% Против 73%

Шереметьевская улица, дом 9, корпус 1 На 06.06 проголосовало 81% квартир
За 46% Против 54%
Шереметьевская улица, дом 7, корпус 2 На 06.06 проголосовало 60% квартир
За 38% Против 62%

Жители Марьиной Рощи были активными участниками всех демонстраций, было много фотографий девушки в красном платье, изображавшей Марью с флага района. При этом изначально утверждалось, что списки составлены по желанию граждан.
Вопрос: На фига было людей дёргать, если они резко против?
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Re: Пример: голосование в Марьиной Роще

oleg_budva
2017-06-06 04:35 pm (UTC)
Да, там у них из Мариной Рощи хороший богатый районьчик вокруг метро получится. До Садового 5 мин на машине. А нишебродов из хрущеб запихнут куданибудь. СВАО большой.
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avhelp
2017-06-06 04:17 pm (UTC)
агенты госдепа?
(Reply) (Thread)

Агрессивное меньшинство.

stetson_hat
2017-06-06 04:31 pm (UTC)
4500 домов, 20% против - это 900 домов! Несколько тысяч народу наберется, как раз на несколько колонн хватит.
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zinaida111
2017-06-06 04:33 pm (UTC)
потратят охулиарды чтобы осталось все как есть - т.е. вметсо одних хрущеб другие такие же тесные хрущебы, но 25 этажные и без народного газа и зелени во дворе.

вот так в россии тратятся охулиарды, а все остается как есть.
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