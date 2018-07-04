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Трагедия одного из российских пляжей

  • Jul. 4th, 2018 at 11:00 AM
я
vitus


Вчера в Ульяновске на береговой линии появилось четыре трупа - результат отдыха очередного быдла...


Вы скажете «Зачем ты так? Может они были хорошими людьми?», но нет конкретно эти четыре паталогоанатомических мешка очень похожих на трупы и доверху забитых мусором это результат именно того, как отдыхают наши нечистоплотные соотечественники.




Эту акцию придумал и реализовал мой друг mixan1 вместе с такими же неравнодуши ребятами, которые не могут смотреть как бездушно засирается наша итак ушатанная природа. Вот что эти ребята рассказывают об акции:
«Ночью, в популярном у горожан месте для отдыха, весь собранный мусор был упакован в патологоанатомические мешки. C помощью сигнальной ленты было огорожено место “преступления”, в нашем случае — преступления против природы. В каждый “трупный” мешок была вложена листовка с кратким описанием акции и хештегами #хватитубиватьприроду #stopkillingthenature»




«Каждый раз, оставляя после себя мусор,вы убиваете природу. Эта “смерть” на вашей совести.»




Ребятам однозначно лайк за эту на мой взгляд отличную эко-социальную-акцию, но поймёт ли этот «намёк» наш народ?

Как думаете принесут ли пользу такие акции?

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Comments

( 193 comments — Leave a comment )
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ericka2
Jul. 4th, 2018 08:15 am (UTC)
Хорошо придумали.
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jalynski
Jul. 4th, 2018 09:49 am (UTC)
Но 4 пакета воображение не поражают. Прямо скажу, не поражают.
Там монбланы вокруг городов насраны.. и пока живем..
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(no subject) - ericka2 - Jul. 4th, 2018 10:39 am (UTC) - Expand
(no subject) - jalynski - Jul. 4th, 2018 10:43 am (UTC) - Expand
(no subject) - dadavata - Jul. 4th, 2018 12:55 pm (UTC) - Expand
ig671
Jul. 4th, 2018 08:15 am (UTC)
А имеются ли места на пляже, где можно этот мусор, тому же быдлу, выбросить или оставить???
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olena_bogdanova
Jul. 4th, 2018 08:34 am (UTC)
Забрать с собой и выкинуть в ближайший бак как остальные делают?
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(no subject) - bred_master - Jul. 4th, 2018 09:58 am (UTC) - Expand
(no subject) - prostotak33 - Jul. 4th, 2018 06:06 pm (UTC) - Expand
(no subject) - bred_master - Jul. 4th, 2018 06:41 pm (UTC) - Expand
(no subject) - prostotak33 - Jul. 4th, 2018 08:26 pm (UTC) - Expand
(no subject) - bred_master - Jul. 4th, 2018 08:47 pm (UTC) - Expand
(no subject) - roza_broshkina - Jul. 4th, 2018 10:38 am (UTC) - Expand
(no subject) - Иван Лесников - Jul. 4th, 2018 10:51 am (UTC) - Expand
(no subject) - гуга гугин - Jul. 4th, 2018 12:14 pm (UTC) - Expand
(no subject) - edsq3s - Jul. 4th, 2018 01:02 pm (UTC) - Expand
(no subject) - alanpike54 - Jul. 4th, 2018 06:13 pm (UTC) - Expand
ninja85
Jul. 4th, 2018 08:16 am (UTC)
Да, много быдла отдыхает на пляже и активно мусорят. Акция хорошая, но целевая публика не поймет.
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harill
Jul. 4th, 2018 09:41 am (UTC)
Да, тяжело до ЦА это доходит.
Но вода камень точит.
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masmetall
Jul. 4th, 2018 08:19 am (UTC)
Все Вы правильно написали - быдло, а как их иначе назвать. Мешки для мусора можно и с собой привезти.

Edited at 2018-07-04 08:20 am (UTC)
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russianmanblog
Jul. 4th, 2018 11:04 am (UTC)
На быдло может подействовать только пуля промеж ушей, все остальное бесполезно.
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(no subject) - jjasal - Jul. 4th, 2018 07:11 pm (UTC) - Expand
ivanov_denis84
Jul. 4th, 2018 08:19 am (UTC)
Немного жутковатая акция. Думаю это ничего не изменит. Наше общество очень глубоко прогнило.
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alex_v_shmarin
Jul. 4th, 2018 08:28 am (UTC)
согласен, не думаю, что в ближайшем будущем у нас что-то изменится, живу в сельской местности, приезжают отдыхающие на берег реки, оставляют мусор и уезжают, за ними приезжают следующие, в этом же мусоре сидят загорают, делают шашлыки и так по цепочке. Им даже не мешает то, что кругом нагажено.
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lada737
Jul. 4th, 2018 08:21 am (UTC)
А японские болельщики тем временем за собой даже на стадионе убирают. После матча. Непривычно это было видеть.
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ericka2
Jul. 4th, 2018 10:42 am (UTC)
да ладно японские,синегальцы!)))
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(no subject) - yabarmalei - Jul. 4th, 2018 06:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ericka2 - Jul. 4th, 2018 08:03 pm (UTC) - Expand
Дмитрий Дерновой
Jul. 4th, 2018 08:22 am (UTC)
Фотографии сначала даже в ступор вогнали) А вообще очень нестандартный подход, креативно.
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arxisveta
Jul. 4th, 2018 08:22 am (UTC)
Люди, поймите, всё дело в головах, в менталитете, в воспитании. Если каждый начнёт с себя и своих детей, тогда что-то сдвинется.
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Иван Лузиков
Jul. 4th, 2018 12:28 pm (UTC)
вот и начните с себя, чтобы хрень на всю страну не писать
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shipuchka27
Jul. 4th, 2018 08:27 am (UTC)
Наши люди видимо по другому не умеют. А потом сетуют на Путина, что видите ли правительство недосмотрело экологию.
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russianmanblog
Jul. 4th, 2018 11:08 am (UTC)
Эти люди на Путина не сетуют, это как раз его электорат.
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(no subject) - infodefence - Jul. 4th, 2018 11:44 am (UTC) - Expand
(no subject) - russianmanblog - Jul. 4th, 2018 11:54 am (UTC) - Expand
(no subject) - infodefence - Jul. 4th, 2018 01:58 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Coca-cola - Jul. 4th, 2018 10:16 pm (UTC) - Expand
elenasharova
Jul. 4th, 2018 08:28 am (UTC)
Жестко конечно, по другому никак. Нет мусорок - берите с собой мешок. И уберите за собой.
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webber1985
Jul. 4th, 2018 08:34 am (UTC)
Уважаемые любители некультурного отдыха! Берите пример с японских болельщиков, убирающих за собой на стадионе и японских футболистов, убравших после себя в раздевалке. Неужели правда в нашей стране процветает "свинство" и культурная деградация?
А mixan1 - красавчик! Респект ему за такую акцию!
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Иван Лузиков
Jul. 4th, 2018 12:30 pm (UTC)
Вы совсем дурак, если бы не насрали, то и убирать было бы нечего.
Чисто там где не мусорят
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(no subject) - ericka2 - Jul. 4th, 2018 08:06 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Иван Лузиков - Jul. 4th, 2018 09:54 pm (UTC) - Expand
dmitro62
Jul. 4th, 2018 08:47 am (UTC)
Все правильно, по другому не понимают!
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Иван Лузиков
Jul. 4th, 2018 12:32 pm (UTC)
4 пакета? ну очень много, что сказать
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dinajj
Jul. 4th, 2018 08:49 am (UTC)
Акция хорошая, но, скорее всего, пока не введут штрафы за выброс мусора в неположенном месте или с детства не будут прививать культуру чистоты, ничего не измениться. К сожалению.
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ah1005
Jul. 4th, 2018 09:58 am (UTC)
Надо еще создать условия для того, чтобы мусор было куда выбрасывать, а уж опосля, при несоблюдении, таки штрафовать.
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(no subject) - jack88merkin - Jul. 4th, 2018 10:11 am (UTC) - Expand
(no subject) - ladycat65 - Jul. 4th, 2018 10:11 am (UTC) - Expand
(no subject) - ah1005 - Jul. 4th, 2018 10:24 am (UTC) - Expand
(no subject) - gosha_65 - Jul. 4th, 2018 10:29 am (UTC) - Expand
(no subject) - ah1005 - Jul. 4th, 2018 10:36 am (UTC) - Expand
(no subject) - gosha_65 - Jul. 6th, 2018 07:42 am (UTC) - Expand
(no subject) - ah1005 - Jul. 7th, 2018 08:56 am (UTC) - Expand
(no subject) - ailina_dagmara - Jul. 4th, 2018 02:55 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ah1005 - Jul. 4th, 2018 03:18 pm (UTC) - Expand
(no subject) - o4kasstiy - Jul. 4th, 2018 10:47 am (UTC) - Expand
samvatsara
Jul. 4th, 2018 08:49 am (UTC)
Молодцы! Так держать!
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miihaaiil
Jul. 4th, 2018 08:51 am (UTC)
Почаще нужны такие акции. Глядишь, стыдно будет тем, кто мусорит.
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