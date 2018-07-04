Трагедия одного из российских пляжей

Вчера в Ульяновске на береговой линии появилось четыре трупа - результат отдыха очередного быдла..., но нет конкретно эти четыре паталогоанатомических мешка очень похожих на трупы и доверху забитых мусором это результат именно того, как отдыхают наши нечистоплотные соотечественники.Эту акцию придумал и реализовал мой другвместе с такими же неравнодуши ребятами, которые не могут смотреть как бездушно засирается наша итак ушатанная природа. Вот что эти ребята рассказывают об акции:«Каждый раз, оставляя после себя мусор,вы убиваете природу. Эта “смерть” на вашей совести.»Ребятам однозначно лайк за эту на мой взгляд отличную эко-социальную-акцию, но поймёт ли этот «намёк» наш народ?