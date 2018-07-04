Трагедия одного из российских пляжей

Вчера в Ульяновске на береговой линии появилось четыре трупа - результат отдыха очередного быдла...
Вы скажете «Зачем ты так? Может они были хорошими людьми?», но нет конкретно эти четыре паталогоанатомических мешка очень похожих на трупы и доверху забитых мусором это результат именно того, как отдыхают наши нечистоплотные соотечественники.
Эту акцию придумал и реализовал мой друг mixan1 вместе с такими же неравнодуши ребятами, которые не могут смотреть как бездушно засирается наша итак ушатанная природа. Вот что эти ребята рассказывают об акции:
«Ночью, в популярном у горожан месте для отдыха, весь собранный мусор был упакован в патологоанатомические мешки. C помощью сигнальной ленты было огорожено место “преступления”, в нашем случае — преступления против природы. В каждый “трупный” мешок была вложена листовка с кратким описанием акции и хештегами #хватитубиватьприроду #stopkillingthenature»
«Каждый раз, оставляя после себя мусор,вы убиваете природу. Эта “смерть” на вашей совести.»
Ребятам однозначно лайк за эту на мой взгляд отличную эко-социальную-акцию, но поймёт ли этот «намёк» наш народ?
Как думаете принесут ли пользу такие акции?
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Comments
Там монбланы вокруг городов насраны.. и пока живем..
Но вода камень точит.
Edited at 2018-07-04 08:20 am (UTC)
А mixan1 - красавчик! Респект ему за такую акцию!
Чисто там где не мусорят